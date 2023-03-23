В Бахмуте продолжаются уличные бои: украинские пограничники отбили вражескую атаку и нанесли урон оккупантам

В Бахмуте Донецкой области продолжаются уличные бои. Наемники частной военной компании "Вагнер" пытались оттеснить украинских пограничников из их позиций, но Силы обороны дали отпор и нанесли противнику потери.

Видео дня

Новым видео боестолкновения, которое произошло в Бахмуте, 23 марта поделилась пресс-служба ГПС Украины. В ведомстве не уточнили, когда именно были сняты кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пограничники рассказали, что "вагнеровцы" пытались пройти вперед, отправив живую силу на убой.

"Бойцам Госпогранслужбы удалось отбить штурм и заставить врага отойти с потерями", – сказано в сообщении.

На видео видно, как группа наших защитников наносила выстрелы по врагу из ручных гранатометов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что штурмовые группы захватчиков пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута. Силы обороны Украины работают и уничтожают оккупантов 24/7.

– В минобороны ранее сообщили, кто руководит обороной украинского города-крепости Бахмут.

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