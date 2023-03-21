Крепость Бахмут стоит: в Минобороны назвали, кто руководит обороной города

Упорные бои за Бахмут идут уже два месяца. Украинские воины мужественно защищают город, превратив его в несокрушимую крепость. А руководят обороной Бахмута опытные командиры, имена которых назвали в Минобороны.

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Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, благодаря кому оборона Бахмута до сих пор держится. По ее словам, изначально никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум двух.

"Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", – подчеркнула Маляр.

Она назвала всех командиров поименно.

Управляет обороной Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов.

Обороной восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Также частью восточного фронта руководит Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Палиса Павел и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Пивненко Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны также назвали две основные задачи, выполняемые защитниками Бахмута. Силы обороны Украины в Бахмуте уничтожают множество живой силы и техники врага, а также снижают наступательный потенциал российских войск.