Тяжелые бои продолжаются уже второй месяц: в Минобороны назвали две основные задачи, выполняемые защитниками города

За Бахмут в Донецкой области уже второй месяц подряд продолжаются тяжелые бои. Защитники города-крепости при этом не только обороняют украинскую землю, но и выполняют две крайне важные задачи.

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Силы обороны Украины в Бахмуте уничтожают множество живой силы и техники врага, а также снижают наступательный потенциал российских войск. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула: Бахмут был и остается одной из самых горячих точек войны.

"Самая горячая точка у нас Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но при всех прогнозах разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", – подчеркнула она.

По словам Маляр, украинские воины в Бахмуте сейчас делают гораздо больше, чем просто не дают российским оккупационным войскам продвигаться вперед. Защитники ежедневно работают на уменьшение наступательного потенциала врага.

Кроме того, в попытках захватить город, россияне понесут сокрушительные потери.

"Второй важный аспект – это уничтожение врага, техники и личного состава. За время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Она также рассказала о последних новостях из Бахмута. У врага в последние дни есть определенные успехи, но достижения есть и у украинских воинов. Бои не прекращаются.

"В определенной части города они происходят, определенное продвижение у врага было. Вместе с тем, у нас тоже есть на определенных участках успехи и сегодня идет оборона Бахмута", – отметила представитель украинского оборонного ведомства.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала о ходе боев за Авдеевку и Бахмут. По данным британского МО, захватчики продолжают попытки взять в осаду эти населенные пункты, чтобы окружить украинские силы, которые их защищают.

В районе Авдеевки операция врага производилась преимущественно так называемым 1-м армейским корпусом "ДНР". В его состав входят военнослужащие противника, проживающие на временно оккупированной территории и хорошо знающие местность, что создает определенные трудности для защитников города.

Как и в Авдеевке, в Бахмуте украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения все больше подвергаются угрозе из-за попыток войск РФ замкнуть кольцо вокруг населенного пункта.