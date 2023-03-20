Разведка Британии рассказала о ходе боев за Авдеевку и Бахмут: враг хочет окружить ВСУ. Карта

Российские захватчики применяют похожую тактику, пытаясь окружить Силы обороны Украины в населенных пунктах Авдеевка и Бахмут Донецкой области. В районе Авдеевки за последние три недели противник постепенно продвигался вокруг города.

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Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На странице ведомства в Twitter 20 марта появился свежий отчет разведки о ситуации в Украине.

Подчеркнем, что и Бахмут, и Авдеевка продолжают обороняться. В районе последней, как стало известно британским разведчикам, операция врага проводилась в основном так называемым 1-м армейским корпусом "ДНР". В его состав входят военнослужащие противника, проживающие на временно оккупированной территории и хорошо знающие местность.

Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года и в настоящее время в значительной степени разрушена.

"Растянувшийся комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией в боях", – сказано в отчете. Британская разведка также отметила, что этот объект удобно защищать.

Что касается Бахмута, то российские оккупационные войска также пытаются окружить город. Тактически ситуация аналогична, заявила пресс-служба.

"Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на западе все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению", – считает ведомство.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны 20 марта сообщил, что, возможно, украинские воины провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута. Оккупанты, которые несут большие потери, могут утратить инициативу на этом участке фронта.

– Генштаб ВСУ отчитался, что за минувшие сутки (19 марта) Силы обороны отразили 69 атак оккупантов. Противник проводил наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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