Эпицентром боевых действий остается Бахмут: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и оценили угрозу ракетных ударов

Силы обороны Украины накануне отбили 69 атак оккупантов, которые вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На 390-е сутки полномасштабной войны эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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Высокой является вероятность вражеских ракетных и авиаударов по всей территории Украины. О последних новостях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 20 марта.

За прошедшие сутки РФ продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, враг полностью игнорирует законы и обычаи войны.

Так, захватчики нанесли шесть ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений территориальных войск ВС РФ. В течение суток враг совершил обстрелы районов н. п. Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариково, Волфино и Степок – Сумской; Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлынск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского, Кременной и Белогоровки. Совершили артобстрелы н. п. Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное – Луганской.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки войск РФ возле Бахмута, Ивановского, Богдановки и Григорьевки. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях агрессор совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердычей и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Российским обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и Херсон.

На блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов во время последующей проверки документов.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2" захватчиков, семь ударов – по районам сосредоточения личного состава, а также уничтожила склад боеприпасов врага.

В то же время наши защитники сбили российский БПЛА типа "Зала". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК "Тор", три района сосредоточения личного состава и военной техники, три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, ВСУ провели локальную контратаку юго-западнее Бахмута на фоне растущих дискуссий РФ о возможном украинском контрнаступлении в районе города-крепости на Донетчине. Оккупанты, которые несут большие потери, могут потерять инициативу на этом участке фронта.

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