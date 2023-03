ВСУ провели локальную контратаку юго-западнее Бахмута, оккупанты могут потерять инициативу – ISW

Силы обороны Украины, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута на фоне растущих дискуссий РФ о возможном украинском контрнаступлении в районе города-крепости на Донетчине. Оккупанты, которые несут большие потери, могут утратить инициативу на данном участке фронта.

Так, всеобщее весеннее наступление российской армии, вероятно, приближается к кульминации. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) со ссылками на данные украинских военных и истерику пропагандистов.

По словам аналитиков, на кадрах с геолокацией от 19 марта видно, как украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее н. п. Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили захватчиков дальше от трассы Т0504 в этом районе.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в тот день войска РФ провели 25 атак в районе Бахмута, но, вероятно, добились лишь незначительных успехов.

Российские источники распространили кадры от 18 марта, на которых якобы показана колонна украинской бронетехники вдоль трассы Т0504 юго-западнее Константиновки (22 км к юго-западу от Бахмута), и предположили, что ВСУ готовятся начать контрнаступательные операции возле Бахмута. Один из пропагандистов утверждал, что украинские силы ныне способны активизировать контратаки, чтобы стабилизировать линию фронта вокруг города-крепости.

"Растущие российские дискуссии о неизбежном контрнаступлении Украины в районе Бахмута свидетельствуют о том, что они все больше не уверены в способности российских военных сохранить инициативу вокруг города. Заявления украинских военных о темпах и перспективах текущих российских наступательных операций могут свидетельствовать о том, что общероссийское весеннее наступление приближается к кульминации", – предположили в ISW.

По словам полковника Сергея Череватого, Россия не смогла собрать достаточные силы для ожидаемого крупного наступления на Донбассе. Он отметил, что нынешние наступательные действия ВС РФ нельзя назвать "крупной стратегической операцией", так как они не могут даже завершить тактический захват Бахмута.

"Это подтверждает оценку ISW о том, что наступление группы "Вагнера" под Бахмутом, вероятно, приближается к кульминации", – подчеркнули аналитики.

При этом российские силы также изо всех сил пытаются добиться значительных успехов в оперативном отношении в других местах вдоль линии фронта, особенно в районах Авдеевка – Донецк и Угледара. Представитель украинского объединенного пресс-центра сил обороны Таврии полковник Алексей Дмитрашковский 19 марта сказал, что враг отчаянно атаковал Авдеевку, чтобы возобновить наступательные операции к Угледару, вероятно, предполагая, что продолжающиеся российские атаки в районе Авдеевки частично направлены на то, чтобы отвести украинские резервы от западной части Донетчины к Авдеевско-Донецкий городской район.

Дмитрашкивский заявил, что это возобновление наступления недавно привело к крупным потерям россиян вокруг Авдеевки, составившим эквивалент одной роты, что ранее подтвердили и в ISW.

Кроме того, украинские военные продолжают указывать, что массовые потери оккупантов в районе Угледара серьезно подрывают наступательные возможности России в Донецкой области. Дмитрашкивский отметил, что ВС РФ усилили части 155-й бригады морской пехоты (ныне активно задействованной в районе Угледара) резервными силами 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

"155-я бригада понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время продолжающихся неудачных атак на Угледар в ноябре 2022-го и феврале 2023 года. И российское военное руководство, вероятно, в значительной степени полагается на резервные части 98-й дивизии, чтобы компенсировать потери 155-й бригады. 98-я дивизия, по крайней мере, частично дислоцирована в районе Кременной Луганской области, и ввод некоторых из ее частей в район Угледар, вероятно, свидетельствует об уровне отчаяния со стороны российского военного командования, пытающегося восстановить потрепанные части и возобновить наступательные операции на западе Донецкой области", – проанализировали в ISW.

В Генштабе ВСУ тоже подчеркнули, что военное руководство оккупационными войсками спешит с отправкой подкреплений в Угледар и создает в составе 37-й отдельной мотострелковой бригады (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) отряд "Шторм", который предположительно будет дислоцироваться в районе Угледара 24 марта. По мнению аналитиков, специальное воссоздание существующих частей для развертывания возле города, а также очевидное создание подбригадных эшелонированных специальных формирований позволяет предположить, что боевые возможности России в западной части Донецкой области значительно снижены.

Так, считают эксперты, всеобщее весеннее наступление войск РФ, вероятно, приближается к кульминации. Продолжающиеся их атаки вдоль линии Сватово – Кременная, вокруг Бахмута, вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк и Угледара за первые несколько месяцев 2023 года не принесли ничего, кроме дополнительных незначительных тактических успехов. Хотя Россия направила около 300 000 мобилизованных путем частичной мобилизации в сентябре 2022 года солдат с целью проведения именно такого весеннего наступления, к этим различным наступательным усилиям.

"Если 300 000 российских солдат не смогли дать России решающее преимущество в наступлении в Украине, маловероятно, что ввод дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации приведет к совершенно иному результату в этом году. Таким образом Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Александр Коваленко указал, что оккупационные войска РФ потеряли инициативу на поле боя в Луганской области. Накопив ресурс, но не начав активных наступательных действий, враг регулярно несет потери под огневым давлением Сил обороны Украины.

