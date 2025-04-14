Путинский режим продолжает писать свою кровавую летопись безжалостного вторжения в Украину. Не новым, но участившимся элементом террора стали ракетные удары баллистическими ракетами по густонаселенным районам крупных украинских городов.

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4 апреля в вечернее время российская армия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" по жилым домам, детской площадке и скверу. Циничное преступление унесло 20 людских жизней, в том числе погибли 9 украинских детей. Экспертами ООН выявлены следы сотен осколков на зданиях, качелях и горках на детских площадках, деревьям и земле. Страшное военное преступление. Имел место один из наиболее смертоносных ракетных ударов по детям, он будоражит в памяти трагические воспоминания о бомбардировке со стороны РФ Мариупольского драмтеатра, когда под завалами нашли свою смерть около 1000 гражданских лиц, в том числе и дети.

Как всегда выродок Песков рассказывал дескать бьют по "околовоенным целям". Непревзойденная по своей бесчеловечности трепотня информационного военного преступника. Таким образом делается попытка легализовать террор украинских городов, прикрываясь тем фактом, что в них находятся подразделения ВСУ. Как вообще реагировать на такого рода сатанинские соображения? Нужно признать подноготную логики путинских злодеев, которые хотят внести раскол между армией и гражданским населением Украины, ослабить и подорвать изнутри позитивное отношение к украинским защитникам.

Продолжением данной античеловечной тактики стал ракетный удар по центру города Сумы в Вербное Воскресение – двунадесятый православный праздник. Две российские ракеты убили в центре областного центра 34 человека (по состоянию на 16.00 14 апреля – 35 погибших – Ред.), из них двое детей и известную пианистку Елену Когут. Всего пострадали 117 человек.

Российская ракета работала штатно, а значит её целью было преднамеренное поражение густонаселенного района. Пока Украина склоняется к идее безоговорочного прекращения огня кремлевские террористы даже не думают останавливаться в своей убийственности. Никакой снисходительности и разборчивости у россиян нет и в помине. Им вскружил голову наметившиеся разночтения в подходах США и стран Европы касательно военной поддержки Украины и они наносят ракетные удары просто потому что способны учинять такие злодеяния, оставаясь с их точки зрения безнаказанными.

Удар по Сумам и гибель десятков гражданских даже махровых путинских пропагандистов ставит в тупик, и они не знают как толковать подобный террор. Министерство обороны РФ молчит, и не представляет никакой официальной версии трагедии. Похоже даже у прислужников кремлевского Дракулы уже не осталось ничего кроме гробового молчания. Зверство, которое не хотят прикрывать уже даже его организаторы. Гуманность умерла на пепелищах разрушенных Мариуполя, Марьинки, Бахмута. Сейчас просто кровавые поминки, не избирательный террор – демонстративное проявление подлинной путинской России, почувствовавшей ослабление международного давления. Итог политики поиска остановки войны путем умиротворения зверья.

Потому Кривой Рог и Сумы не просто кровавые эпизоды войны, не только трагедии и апогей расчеловечивания, но переход Москвой границ дозволенного даже в текущую мрачную эпоху страшнейшей войны в сердце Европы, порожденный ситуативной слабостью западного мира. Ему точно пора встрепенутся ото сна, пока российские ракеты не начали убивать гражданских как минимум в Балтийских и польских городах.