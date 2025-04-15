На фронте ликвидировали военных РФ, участвовавших в разгоне Майдана и аннексии Крыма

На войне против Украины погибли жители оккупированного Крыма Евгений Козлов и Кирилл Блаженко. Они участвовали в разгоне Евромайдана в Киеве, а также захвате Россией украинского полуострова.

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Информация об их ликвидации появилась на сайте проекта "Крым.Реалии" "Груз 200" , который документирует гибель жителей Крыма, воевавших за РФ. За последние две недели там появились 33 новых некролога.

Среди них – Евгений Козлов из поселка Ленино (Керченский район), бывший сотрудник крымского "Беркута", участвовал в попытке разгона Майдана в Киеве в 2014 году, активный участник захвата Крыма оккупантами. Предал присягу на верность народу Украины.

Был мобилизован в армию РФ для войны против Украины. Имел звание ефрейтор, служил минером инженерно-саперного подразделения.

Козлов был ранен на Херсонщине и скончался в госпитале 5 апреля. Ему было 40 лет.

Также среди ликвидированных оккупантов из Крыма – Кирилл Блаженко из Ялты, который участвовал в подавлении Майдана в Киеве, был активным участником оккупации Крыма в 2014 году.

По данным "Крым.Реалии", в 2017 году Блаженко искал работу водителем в Ялте, в резюме писал, что с 2010 по 2015 годы был "командиром разведывательного десантного отделения".

Позже отправился на войну РФ против Украины, имел звание сержант мотострелкового полка "Черная Мамба". В последний раз выходил на связь 11 сентября 2024 года.

3 апреля 2025 года Блаженко похоронили на кладбище в Ялте.

Как пишет "Крым.Реалии", в Крыму и Севастополе практически ежедневно хоронят военных РФ, погибших на войне против Украины.

Согласно данным мониторинга проекта "Груз 200", по состоянию на 14 апреля 2025 года количество идентифицированных погибших жителей Крыма в войне против Украины превысило 1300 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить бывшего военного-предателя, добровольно присягнувшего на верность РФ после оккупации Крыма 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ он в рядах штурмовиков ВС РФ пошел воевать против ВСУ. При этом его родители до сих пор живут на Полтавщине.

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