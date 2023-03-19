Россия готовится перебросить усиление к Угледару, командиры отзывают подчиненных с лечения – Генштаб

Несмотря на многочисленные потери под Угледаром на Донетчине, страна-агрессор РФ продолжает направлять туда "пушечное мясо". Нехватка личного состава настолько критична, что командиры доукомплектуют ряды оккупантов солдатами, которые не завершили лечение или реабилитацию.

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Такое подразделение "Шторм" враг планирует перебросить на этот участок фронта в ближайшие дни. Об этом сообщает в сводке на утро 19 марта Генеральный штаб ВСУ.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного военного округа проводится боевое слаживание подразделения "Шторм", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эту группировка оккупантов готовят к отправке на фронт в Украину 24 марта.

В то же время в указанной российской бригаде наблюдается значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных с лечения и реабилитации.

Военнослужащие ВС РФ жалуются на низкий уровень обеспечения. Также в их рядах отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий.

По данным британской разведки, в течение последней недели ВС РФ снизили интенсивность попыток наступления на Угледар Донецкой области. Эксперты предполагают, что российское министерство обороны настойчиво добивается от оккупантов продвижения в этом районе из-за противостояния с ЧВК "Вагнер", которая действует "успешнее" в районе Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

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