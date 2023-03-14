Пылали зрелищно: ВСУ точными ударами уничтожили российские танки под Угледаром. Видео

Защитники Украины зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара Донецкой области. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

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Эффектное видео было опубликовано украинскими Telegram-каналами. Морские пехотинцы превратили вражескую технику в металлолом, сжег их дотла (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

Напомним: также под Угледаром ликвидировали 49-летнего философа-богослова с высшим образованием Хишикто Цыбикова из российской республики Бурятия. Он называл себя буддистской ламой и учил школьников конным скачкам, а на фронте командовал оккупантами-мотострельцами.

"Успел на последний автобус с мобилизованными. Он надеялся встретить племянника, исполняющего воинскую обязанность, и был рядом с ним в 20 км", – говорится в сообщении с указанием, что Цыбикова забрали на путинскую войну в сентябре 2022 года.

Ранее в Минобороны Украины показали, как морские пехотинцы устроили массированную "демилитаризацию" оккупантов на фронте в Донецкой области. Защитники среди ночи забросали российских военнослужащих "бавовной" с неба. После этого количество захватчиков значительно уменьшилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили очередной российский ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении;

– артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады четкими попаданиями на одном из важных оперативных направлений уничтожили одну вражескую боевую машину пехоты и "Камаз" оккупантов.

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