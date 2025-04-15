Извините, что мы есть

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В истории человечества есть, к сожалению, много примеров, когда человеческая жизнь (даже сотни тысяч ржи) ничего не стоила перед силой болезненных и оттого не менее преступных убеждений.

Далее текст на языке оригинала.

Навіть терористи аль каїди, очевидно, були впевнені у своїй правоті так само як, думаю, вони були впевнені, що їх злочинні дії спровокували.

Але нікому при здоровому глузді не спадало на думку ставати на бік нелюдей, які вважали, що мають право на вбивство людей. Авжеж, окрім таких самих нелюдей. Не хочеться вірити, що через те, що в них не було рідкісноземельних металів, газу, нафти, добрив і вони не були близькими з Китаєм.

І вбивця гітлер за чашкою чаю багато чого міг би наплести спецпосланцеві Віткоффу про історичну несправедливість, "провокацію" Антанти і захист німецькомовного населення. "Ця мирна угода стосується п’яти країн", – міг би сказати містер Віткофф після повернення з перемовин до Вашингтона.

Логіка, як і національні інтереси, можуть бути якими завгодно, але якщо ти забираєш життя у 600 дітей – ти терорист, вбивця і кат.

Якщо ти окупував території іншої держави – ти військовий злочинець.

І лише суд, законний вирок і увʼязнення можуть бути справедливим миром у результаті.

1200 закатованих, розстріляних просто на вулицях беззбройних цивільних лише в одній Бучі.

Ніхто у світі не може бути вищим за закон. Але якщо це сталось. І є особа, яка завдяки слабкості окремих світових лідерів, просто зараз встановлює право на злочин та верховенство насильства. Коли винною виголошують жертву. І не деінде – в овальному кабінеті. А окупанту подають руку в кремлі, де кілька днів до того приймалось рішення про удар по Кривому рогу. То, очевидно, цей світ буде зруйновано словами і діями тих, хто виголошував і подавав.

Цей факт навряд і все ще потребує констатації. Але.

Є лише одна країна в світі, яка здатна зупинити росію. І як показують останні події – це наразі не США.