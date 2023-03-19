Оккупанты потеряли инициативу на Луганщине: эксперт указал на значительные проблемы войск РФ

Оккупационные войска России, которые рассредоточились в Луганской области, потеряли инициативу на поле боя, которую не сумели завоевать. Накопив ресурс, но не начав активных наступательных действий, враг регулярно несет потери под огневым давлением Сил обороны Украины.

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Хотя РФ сосредоточила в регионе "серьезный ударный кулак", который не применить было просто невозможно. На это в своем Telegram-канале указал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, также известный как блогер "Злой одессит".

По его данным, только в районе Кременной войска страны-агрессора сосредоточили ресурс подразделений 331-го и 217-го воздушно-десантного полка (ВДП) 98-й воздушно-десантной дивизии, 104-го, 234-го и 237-го десантно-штурмовых полков, 217-го и 331-го ВДП и резервной 31-й ОДШБр.

В то же время он отмечает, что на Луганском плацдарме у захватчиков наблюдается критический некомплект по военной технике, особенно острый дефицит в танках, превышающий 50-60%. Кроме того, есть недостаток боевых бронированных машин (ББМ), некомплект которых в среднем составляет 40%. А также отсутствует пропорциональное распределение боекомплекта для артиллерии.

"Это стало следствием того, что накопив ресурс, но не начав активных наступательных действий, российские оккупанты регулярно понесут потери под огневым давлением ВСУ. В частности, подразделения 27-й ОМСБр в районе Куземовки потеряли боеспособность, даже не перейдя в полноценное наступление. Подразделения 26- го танкового полка 47-й дивизии 1-й танковой армии в районе Владимировки понесли серьезные потери, а пехотная составляющая вынуждена была на ряде позиций, содержание которых из-за отсутствия поддержки не было возможным, продемонстрировать "жест доброй воли", – пояснил эксперт.

Исходя из этого, он оценил угрозу наступления врага на Купянском направлении. По его словам, левый берег Оскола становится все более недостижимым для захватчиков, ныне они не способны на больше, чем локального уровня штурмы.

"Также захлебнулся рывок россиян в направлении Двуречной, по трассе Р-79. Упершись в левый берег Оскола, 138-я ОМСБр с добавленными БАРСами (боевой армейский резервный состав. – Ред.), которых стали активно бросать в мясорубку живыми волнами, очень быстро растеряла свой потенциал и сейчас захлебнулась потерями. Фактически, вся линия Кременная – Сватово – Троицкое, или как я ее называю упрощенно линия Р-66, ослаблена. Ослаблена многомесячной огневой обработкой этой зоны ВСУ и отсутствием возможности оккупационных войск проявлять инициативу и интенсифицировать боевые действия", – объяснил Коваленко.

Он вспомнил свой анализ, который делал месяц назад: что наступление войск РФ на Луганщине захлебнулось, не начавшись, даже с учетом немалого ресурса на линии Сватово – Кременная, который не исчерпал себя.

"По состоянию на середину марта картина такова, что состояние утопленника в российских оккупационных войсках подтверждается", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что в Луганской области нет прорывов со стороны войск РФ, хотя они ежедневно пытаются найти слабый участок в украинской обороне, проводят обстрелы c различного вооружения. Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдалась в районе Кременной.

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