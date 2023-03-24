''Еще ничего не начинали, а танк уже никуда не поедет'': в сети одним видео показали, что ждет захватчиков в Украине

Защитники Украины продолжают очищать родную землю от нашествия войск РФ, нередко пресекая их попытки продвинуться вперед еще на этапе идеи. Так был уничтожен очередной танк оккупантов и ранен его экипаж.

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"Демилитаризация" вражеской техники попала на видео. Его опубликовал в Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На кадрах показано попадание в российскую бронетехнику, стоявшую среди поля. Танк мгновенно загорелся, от него стали отлетать элементы брони.

Захватчики рядом не успели и осознать, как их накрыло "бавовной" от собственной техники. Двое оккупантов по меньшей мере получили контузию и ранения.

Неизвестно, что произошло с остальным экипажем. При этом судьба ярко пылавшего среди поля российского танка уже решена – оккупанты больше не смогут им стрелять и вообще разъезжать по украинской земле.

"Российский оккупант не может понять, что же произошло с его танком. Путин говорил, что ничего еще не начинали, но танк, судя по всему, уже никуда не поедет", – прокомментировал Казанский.

Напомним, что за год и месяц полномасштабной войны защитники Украины уничтожили уже 3574 танка ВС РФ. Подробнее о потерях врага по состоянию на 24 марта читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые на войне в Украине российская армия потеряла боевой танк Т-62 образца 2022 года. Обстоятельства уничтожения вражеской техники пока не раскрывают.

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