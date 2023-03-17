Оккупанты впервые потеряли на войне против Украины танк Т-62 образца 2022 года – Oryx

Впервые на войне в Украине Россия лишилась боевого танка Т-62 образца 2022 года. Обстоятельства уничтожения вражеской техники пока не раскрывают.

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О том, что новейшая версия древнего танка была утилизирована, свидетельствуют данные нидерландской мониторинговой группы Oryx. Отмечается, что всего за период полномасштабной войны армия агрессора потеряла по меньшей мере 1845 различных танков (учтена только та техника, о которой есть документальное подтверждение, фото или видео, реальное количество может быть значительно больше).

Как известно, Т-62 были поставлены на вооружение около 60 лет назад, а из-за значительных потерь российской армии в войне против Украины их решили расконсервировать.

О планах модернизировать указанную технику государство-агрессор заявило еще в прошлом году. Россияне хотели усовершенствовать 800 единиц танков за три года.

В конце февраля эксперты сообщали о пребывании на фронте по меньшей мере одной из таких машин. "Особенностью" усовершенствованной модели стал тепловизионный прицел, в который был встроен дальномер.

Напомним: согласно данным Генерального штаба ВСУ российская оккупационная потеряла в войне 3506 танков, из которых два – за последние сутки.

Также защитники сбили очередной российский вертолет (всего 290). Были обезврежены еще семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общей сложности 5401), одна РСЗО (504) и одна единица специальной техники (258) захватчиков.

Кроме того, в течение 16 марта защитники Украины "демилитаризовали" на фронте не менее 760 российских военных преступников. Всего на сегодняшний день количество "двухсотых" в рядах ВС РФ превысило уже 163 320 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты подбили российский танк в Донецкой области. Поражение вражеской техники воины произвели с помощью ПТРК Javelin;

– ранее защитники Украины зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара Донецкой области. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

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