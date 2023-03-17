''Точно в цель'': украинские военные из Javelin уничтожили танк окупантов на Донбассе. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на Донбассе. Противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты подбили российский танк в Донецкой области.

Видео дня

Поражение вражеской техники воины произвели с помощью ПТРК Javelin. Видео яркого попадания было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

"Противотанкисты 36 ОБрМП с помощью ПТРК "Джавелин" утилизировали вражеский танк в Донецкой области", – говорится в сообщении.

На видео видно, как противотанкист бригады наводится на вражескую цель и производит выстрел.

Он оказался удачным: после попадания танк загорается.

Поражение полностью вывело танк россиян из строя.

Напомним, накануне, согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ ликвидировали еще 760 оккупантов. Безвозвратные потери вражеской армии в живой силе к утру 17 марта достигли 163 320 человек.

Продолжает нести потери российское оккупационное войско и в технике и вооружениях.

Так, 16 марта Силы обороны уничтожили 13 боевых бронированных машин (всего 6823) и 13 артиллерийских систем (2552) врага.

Также защитники сбили очередной российский вертолет (всего 290). Были обезврежены еще семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5401), одна РСЗО (уже 504-я) и одна единица специальной техники (всего 258) захватчиков.