ВСУ ликвидировали за сутки 1020 оккупантов, сбили две ракеты и пять БПЛА врага: данные Генштаба

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения российской армии 394 суток назад ликвидировали уже 169 170 ее солдат и офицеров. Накануне к рядам "двухсотых" отправили еще 1020 оккупантов.

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Из техники врага за год и месяц полномасштабной войны наши воины больше всего уничтожили бронемашин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинская противовоздушная оборона обезвредила еще две российские крылатые ракеты (всего 911) и пять БПЛА оперативно-тактического уровня (2208).

На фронте бойцы ВСУ сожгли 23 боевые бронированные машины (в общем 6921), восемь артиллерийских систем (2616), четыре танка (3574), три средства ПВО (276) ВС РФ.

Кроме того, было уничтожено 12 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 5464) и четыре – спецтехники (277).

Не изменилось только количество сбитых российских самолетов – 305 с начала войны, вертолетов – 290, уничтоженных РСЗО – 511 и кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы штурмовой группы "Гонор" из состава 1-го батальона "Волки Да Винчи" 67-й ОМБр под Бахмутом взяли штурмом позицию "вагнеровцев". Наемники ЧВК расположились в узкой лесополосе у одной из дорог в город-крепость.

В то же время украинские пограничники показали видео "демилитаризации" группы оккупантов на Луганщине. Судя по кадрам, после "бавовны" целыми остались всего двое захватчиков из десяти.

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