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Бойцы батальона "Волки Да Винчи" взяли штурмом позицию "вагнеровцев" под Бахмутом. Видео от первого лица

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
12,2 т.
Бойцы батальона 'Волки Да Винчи' взяли штурмом позицию 'вагнеровцев' под Бахмутом. Видео от первого лица

Бойцы штурмовой группы "Гонор" из скалуд 1 батальона "Волки Да Винчи" 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины под Бахмутом Донецкой области взяли штурмом позицию наемников частной военной компании "Вагнер". Наемники расположились в узкой лесополосе у одной из дорог к городу-крепости.

Видео дня

По итогам ближнего боя "вагнеровцы" были ликвидированы. Видео боя, снятое с первого лица участником штурма, опубликовано на канале British Intelligence.

"Штурмовая группа подразделения "Гонор" 1-го батальона "Волки Да Винчи" 67-й ОМБр взяли штурмом позицию вагнеров у одной из дорог на Бахмут", – подписали видео авторы канала.

После того, как защитники обнаружили позиции захватчиков в лесополосе, по ним отработала артиллерия.

Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица
Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица

Дальше штурмовая группа из нескольких воинов выдвинулась на штурм. Воины приблизились к позициям захватчиков и открыли огонь из стрелкового оружия. Один из наемников попытался сбежать, остальные же принялись отстреливаться.

Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица
Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица
Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица

Украинские воины подобрались к позиции "вагнеровцев" как можно ближе. После перестрелки с врагами защитники Украины попытались "выкурить" их из норы, забросив несколько гранат. А дальше – предложили сдаться в плен.

Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица
Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица

Поскольку наемники предложение не приняли, они были ликвидированы.

Судя по заполненному телами захватчикам углублению в земле, количество "вагнеровцев", которых положили в ближнем бою украинские воины, значительно превысило численность украинской штурмовой группы.

Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица
Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица
Линия фронта близ Бахмута

Напомним, ранее артиллеристы показали, как с помощью беспилотника разбили колонну российской техники на Запорожье.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подвели первую единицу техники в колонне, за ней поразили следующую, а дальше – выбили остальную вражескую бронетехнику, словно в тире.

Также сообщалось, что накануне, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 660 оккупантов. Общие безвозвратные потери России в живой силе к утру 23 марта достигли 168 150 солдат и офицеров.

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