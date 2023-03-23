Бойцы батальона ''Волки Да Винчи'' взяли штурмом позицию ''вагнеровцев'' под Бахмутом. Видео от первого лица

Бойцы штурмовой группы "Гонор" из скалуд 1 батальона "Волки Да Винчи" 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины под Бахмутом Донецкой области взяли штурмом позицию наемников частной военной компании "Вагнер". Наемники расположились в узкой лесополосе у одной из дорог к городу-крепости.

Видео дня

По итогам ближнего боя "вагнеровцы" были ликвидированы. Видео боя, снятое с первого лица участником штурма, опубликовано на канале British Intelligence.

"Штурмовая группа подразделения "Гонор" 1-го батальона "Волки Да Винчи" 67-й ОМБр взяли штурмом позицию вагнеров у одной из дорог на Бахмут", – подписали видео авторы канала.

После того, как защитники обнаружили позиции захватчиков в лесополосе, по ним отработала артиллерия.

Дальше штурмовая группа из нескольких воинов выдвинулась на штурм. Воины приблизились к позициям захватчиков и открыли огонь из стрелкового оружия. Один из наемников попытался сбежать, остальные же принялись отстреливаться.

Украинские воины подобрались к позиции "вагнеровцев" как можно ближе. После перестрелки с врагами защитники Украины попытались "выкурить" их из норы, забросив несколько гранат. А дальше – предложили сдаться в плен.

Поскольку наемники предложение не приняли, они были ликвидированы.

Судя по заполненному телами захватчикам углублению в земле, количество "вагнеровцев", которых положили в ближнем бою украинские воины, значительно превысило численность украинской штурмовой группы.

Напомним, ранее артиллеристы показали, как с помощью беспилотника разбили колонну российской техники на Запорожье.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подвели первую единицу техники в колонне, за ней поразили следующую, а дальше – выбили остальную вражескую бронетехнику, словно в тире.

Также сообщалось, что накануне, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 660 оккупантов. Общие безвозвратные потери России в живой силе к утру 23 марта достигли 168 150 солдат и офицеров.