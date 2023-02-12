Артиллеристы с помощью БПЛА разбили колонну российской техники на Запорожье. Видео

Украинские воины уничтожают российских оккупантов не только под Бахмутом, но и на других направлениях. В частности, на днях вражескую колонну разгромили наапорожье артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Видео дня

Поражение вражеской техники "боги войны" производили по корректировке украинского БПЛА "Аист". Видео впечатляющего разгрома показал представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Артиллеристы 128-й ОГШБр при корректировке украинского БПЛА "Аист" разбили колонну российской техники на Запорожье", – написал он.

По данным OSINT-расследователей канала "КіберБорошно", поражение произошло в районе временно оккупированного Зеленого Гая и Бурчака Васильевского района Запорожской области.

На опубликованных кадрах видна вражеская колонна на дороге. Артиллеристы подбивают первую единицу техники в колонне, она сразу же загорается.

За ней воины с ювелирной точностью поразили во вторую единицу техники рядом с подбитой. Дальше - выбили оставшиеся, словно в тире.

Напомним, по данным Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на протяжении последней недели армия России потеряла около 6500 оккупантов, 2 самолета и 60 танков. Общие потери в технике российских захватчиков с 6 по 12 февраля достигают 400 единиц.

В британской разведке констатируют существенный рост потерь россиян на войне в Украине в течение двух недель. Столько людей армия страны-агрессоратеряла разве что в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Так, подсчитали в МО Британии, за последние 7 дней в Украине (прежде всего в Донецкой области) ежедневно погибало в среднем по 824 оккупанта. Это – в четыре раза больше, чем вражеская армия теряла в среднем за день в июне-июле прошлого года.