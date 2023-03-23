ВСУ ликвидировали за сутки 660 оккупантов и уничтожили 19 артсистем врага: данные Генштаба

Войска РФ, которые вторглись в Украину тринадцать месяцев назад, за это время лишились более чем 6,8 тыс. бронемашин и 595 самолетов с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодня ликвидировано уже 168 150 российских солдат и офицеров.

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Накануне к рядам "двухсотых" защитники отправили 660 оккупантов из страны-агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен захватчиков, накануне на фронте украинские бойцы уничтожили 19 артиллерийских систем (всего 2608), 13 танков (3570), 11 боевых бронированных машин (6898) ВС РФ.

Также во время боев воины ВСУ сожгли 18 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5452) и три – специальной техники (273).

Были "демилитаризированы" две реактивные системы залпового огня (всех 511) и одно средство ПВО (273) окупантов. А в небе сбито 20 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (2203).

Список остальной уничтоженной техники врага за сутки не изменился, речь идет о "минус" 909 крылатых ракет, 305 самолетов, 290 вертолетов и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта воины ВСУ точными ударами уничтожили танк, два бронеавто и склад БК врага на Кинбурнской косе. Также украинские воины "приземлили" два дрона-разведчика ВС РФ.

Спецназовцы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и плавучий транспортер средний российских оккупантов. Удачную операцию по "демилитаризации" вражеской армии защитники Украины провели на южном направлении.

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