Устроили ''бавовну'': ВСУ уничтожили склад с БК врага на Кинбурнской косе и два дрона-разведчика

Российские оккупационные войска на юге Украины 21 марта понесли потери. В результате точных ударов уничтожены танк, два бронированных автомобиля и склад боеприпасов захватчиков на Кинбурнской косе.

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Также украинские воины приземлили два российских дрона-разведчика. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, после "бавовны", доставленной Силами обороны на Кинбурнскую косу, жители Очакова и близлежащих населенных пунктов в Николаевской области на время окажутся в несколько большей безопасности. Именно из Кинбурнской косы захватчики преимущественно наносили удары по Николаевщине.

"За минувшие боевые сутки был уничтожен один танк противника, две единицы автобронетехники, два дрона-разведчика, которые они пытались вновь использовать для выявления наших позиций, наблюдательный пункт на левом берегу вражеского подразделения и склад с боеприпасами на Кинбурнской косе. То есть можем говорить о то, что время на Очаковском направлении будет немного тише", –– отметила Гуменюк.

Она также рассказала, что украинские силы продолжают контрбатерейную борьбу и делают все, чтобы отодвинуть захватчиков на временно оккупированном левобережье Херсонщины как можно дальше, чтобы снизить угрозу ударов по правому берегу.

Гуменюк добавила, что ВСУ имеют в этом определенные результаты, хотя выполнять поставленную задачу не всегда удается так быстро, как хотелось бы.

Ранее в Оперативном командовании "Юг" заявили, что Черноморский флот России оказался практически "в ловушке". Россия уже не может вывести свои корабли из Черного моря. Глубина Азовского моря местами слишком мала, чтобы можно было вывести российский флот через него. А через Босфор выйти им не позволит Турция, согласно международному законодательству и введенным против РФ санкциям.

Единственное, что еще могут захватчики – это рассредоточить свои корабли по акватории Черного моря.