Оккупанты пытались замаскировать позиции, но что-то пошло не так: ССО уничтожили вражеский ЗРК ''Стрела-10''. Видео

Украинские спецназовцы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и ПТС (плавучий транспортер средний) российских оккупантов. Удачную операцию по "демилитаризации" вражеской армии защитники Украины провели на южном направлении.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в среду, 22 марта. Как отмечается, технику россиян уничтожили операторы одного из подразделений ССО во время разведки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Последствия удара украинских воинов по ЗРК и ПТС утром зафиксировала аэроразведка, а сама операция была проведена ночью.

Оккупанты пытались замаскировать свои позиции, но они попали в поле зрения защитников Украины.

"С использованием дронов "со сбросами" и благодаря умелым действиям наших воинов вражеская техника была уничтожена", – говорится в сообщении.

Представитель ведомства Александр Киндратенко в комментарии украинским СМИ отметил, что ЗРК "Стрела-10" предназначен для уничтожения целей на малых высотах (до 3,5 километра). Он обычно выслеживает наши дроны-камикадзе, беспилотники и может также сбивать самолеты и вертолеты. Враг достаточно качественно прячет такую технику.

"Наши бойцы провели колоссальную работу: найти, незаметно подлететь, вычислить время, смену подразделений, обеспечивающих работу ЗРК. Цель была уничтожена ночью, последствия зафиксировала аэроразведка днем", – отметил он.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска на юге Украины 21 марта понесли потери. В результате точных ударов уничтожены танк, два бронированных автомобиля и склад боеприпасов захватчиков на Кинбурнской косе.

Также украинские воины "приземлили" два российских дрона-разведчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и склад боеприпасов. Операторы ССО провели аэроразведку, а артиллеристы Сил обороны точным огнем уничтожили врага.

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