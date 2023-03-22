Бойцы ССО в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и склад боеприпасов. Фото

Бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и склад боеприпасов. Операторы ССО провели аэроразведку, а артиллеристы Сил обороны точным огнем уничтожили врага.

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Об этом сообщает пресс-центр Командования Сил специальных операций. Также обнародовано фото с места операции, сделанное украинским дроном (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"При ведении специальной разведки, в районе Бахмута, путем наблюдения были обнаружены три группы противника (10-13 человек каждая), которые скопились вблизи одного из домов (здание использовалось противником как состав БК). Благодаря слаженной работе операторов ССО вместе с подразделениями Сил обороны, была уничтожена одна группа противника и склад боеприпасов, другие две группы выдвинулись для дальнейшей попытки штурма наших позиций", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

В сети появились спутниковые фото, демонстрирующие интенсивность российских ударов, которые оккупанты наносят по украинской территории в попытках занять Бахмут Донецкой области. За пять месяцев активных боевых действий окрестности города стали выжженной землей с тысячами воронок от снарядов.

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