Украинские пограничники показали видео ''демилитаризации'' группы оккупантов в Луганской области: уцелевшие сделали ноги

Аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила российскую группу пехоты в Луганской области. Координаты пограничники передали артиллеристам Вооруженных сил Украины – и те нанесли удары по захватчикам.

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Видео отработки показали в Государственной пограничной службе. Судя по видео, на ногах после "бавовны" от украинских воинов остались всего двое захватчиков из десяти.

"ДРГ, ПНХ! Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше, – дали ногам волю", – подписали видео в ГПСУ.

На кадрах видно, как по дороге посреди поля идут десять российских оккупантов. В какой-то момент их засекла аэроразведка ГПСУ.

Пограничники передали координаты артиллеристам – и "боги войны" метко по ним отработали.

Судя по финалу видео, после прилетов на ногах остались только двое захватчиков. Они сбежали подальше от места, где остались их ликвидированные и раненые товарищи.

В Госпогранслужбе не указали, когда было сделано видео, однако судя по снегу на полях, ликвидация захватчиков произошла не в последние дни.

Напомним, ранее артиллеристы показали, как с помощью беспилотника разбили колонну российской техники на Запорожье.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подбили первую единицу техники в колонне, за ней поразили следующую, а дальше – выбили оставшуюся вражескую бронетехнику, словно в тире.

А защитники из подразделения "Гонор", входящего в батальон "Волки Да Винчи", показали снятое от первого лица видео ближнего боя с наемниками "Вагнера". По итогам боя "вагнеровцы" были ликвидированы, а позиция неподалеку от Бахмута захвачена украинскими воинами.

Также сообщалось, что накануне, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 660 оккупантов. Общие безвозвратные потери России в живой силе к утру 23 марта достигли 168 150 солдат и офицеров.