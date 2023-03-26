ВСУ стабилизировали ситуацию вокруг Бахмута, отбита часть трассы Е40

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута Донецкой области, хотя бои на этом направлении продолжаются. В частности, украинские воины успешно осуществили контратаку к северу от города и возобновили контроль над частью трассы Е40.

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За последние сутки россияне снова понесли под Бахмутом болезненные потери. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона и аналитики ISW в очередном аналитическом отчете о событиях на фронте в Украине.

По данным, озвученным Череватым, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в районе Бахмута на Донетчине. Однако бои там продолжаются до сих пор.

"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр их резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутскому направлению – 268 обстрелов было всего", – отметил представитель Восточной группировки войск.

Он рассказал, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне понесли болезненные потери. В частности, вражеская армия лишилась танка, нескольких единиц артиллерии, двух БПЛА. Также украинские воины уничтожили ротный командно-наблюдательный пункт оккупантов и десять полевых складов боеприпасов.

"Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-то значительного успеха в стратегической наступательной операции. Поэтому, возможно, можно и согласиться с этим утверждением", -–– прокомментировал Череватый утверждение западных разведок о том, что "большое наступление" РФ захлебнулось.

В то же время, как отметили в Институте изучения войны (ISW), в результате удачной контратаки Силам обороны Украины удалось отразить часть территорий вдоль ключевой трассы Е40 под Бахмутом к северу от города.

Во время боев за контроль над этой трассой, соединяющей Донецк с Харьковом, россияне с лета несли огромные потери. Захват контроля над этой дорожной артерией был очень важен для России с точки зрения реализации цели по выходу на админграницы Донетчины.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики ISW констатировали, что атака оккупантов на Бахмут достигает кульминации. Теперь наступательные действия оккупационных войск там застопорились и захватчики не могут сместить усилия на Авдеевское и Сватово-Кременское направление.

Аналитики уточнили, что оккупанты могут продолжать часто и агрессивно атаковать город, даже если наступление завершилось с небольшим или нулевым успехом, поскольку кульминация не означает отсутствие боевых действий. Более того, атаки могут возобновиться с высокой интенсивностью, однако они не принесут агрессору успеха, если в бой не вступят регулярные российские войска.

Если кадровая армия РФ усилит наемников ЧВК "Вагнер", теоретически это могло бы предотвратить кульминацию атаки, привести к оперативно значимым успехам или заставить украинские силы отступить, хотя аналитики ISW считают такое развитие событий маловероятным.