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ВСУ стабилизировали ситуацию вокруг Бахмута, отбита часть трассы Е40

Лилия Рагуцкая
War
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ВСУ стабилизировали ситуацию вокруг Бахмута, отбита часть трассы Е40

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута Донецкой области, хотя бои на этом направлении продолжаются. В частности, украинские воины успешно осуществили контратаку к северу от города и возобновили контроль над частью трассы Е40.

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За последние сутки россияне снова понесли под Бахмутом болезненные потери. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона и аналитики ISW в очередном аналитическом отчете о событиях на фронте в Украине.

По данным, озвученным Череватым, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в районе Бахмута на Донетчине. Однако бои там продолжаются до сих пор.

"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр их резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутскому направлению – 268 обстрелов было всего", – отметил представитель Восточной группировки войск.

Он рассказал, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне понесли болезненные потери. В частности, вражеская армия лишилась танка, нескольких единиц артиллерии, двух БПЛА. Также украинские воины уничтожили ротный командно-наблюдательный пункт оккупантов и десять полевых складов боеприпасов.

"Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-то значительного успеха в стратегической наступательной операции. Поэтому, возможно, можно и согласиться с этим утверждением", -–– прокомментировал Череватый утверждение западных разведок о том, что "большое наступление" РФ захлебнулось. 

В то же время, как отметили в Институте изучения войны (ISW), в результате удачной контратаки Силам обороны Украины удалось отразить часть территорий вдоль ключевой трассы Е40 под Бахмутом к северу от города.

Во время боев за контроль над этой трассой, соединяющей Донецк с Харьковом, россияне с лета несли огромные потери. Захват контроля над этой дорожной артерией был очень важен для России с точки зрения реализации цели по выходу на админграницы Донетчины.

ВСУ стабилизировали ситуацию вокруг Бахмута, отбита часть трассы Е40

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики ISW констатировали, что атака оккупантов на Бахмут достигает кульминации. Теперь наступательные действия оккупационных войск там застопорились и захватчики не могут сместить усилия на Авдеевское и Сватово-Кременское направление.

Аналитики уточнили, что оккупанты могут продолжать часто и агрессивно атаковать город, даже если наступление завершилось с небольшим или нулевым успехом, поскольку кульминация не означает отсутствие боевых действий. Более того, атаки могут возобновиться с высокой интенсивностью, однако они не принесут агрессору успеха, если в бой не вступят регулярные российские войска.

Если кадровая армия РФ усилит наемников ЧВК "Вагнер", теоретически это могло бы предотвратить кульминацию атаки, привести к оперативно значимым успехам или заставить украинские силы отступить, хотя аналитики ISW считают такое развитие событий маловероятным.

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