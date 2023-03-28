За сутки десятки столкновений и много ликвидированных захватчиков: в ВСУ рассказали о ходе боев за Бахмут

За последние три дня россияне уменьшили количество атак в районе Бахмута на Донетчине, однако этот населенный пункт до сих пор остается главным направлением ударов врага. За минувшие сутки зафиксировано 19 боевых столкновений, 14 из них – непосредственно в городе.

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В районе Бахмута накануне потери РФ убитыми и ранеными превысили 200 человек. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, россияне активно наносят удары по всей линии фронта и продолжают атаковать Бахмут.

"За сутки враг открывал огонь по всему отрезку фронта. 194 раза вел артиллерийский огонь. Только в районе самого города Бахмут 70 раз наносил удары. Произошло 19 боевых столкновений, 14 из которых непосредственно в Бахмуте. Враг потерял 86 человек убитыми и 117 ранеными. Также подбиты их самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", – отметил Череватый.

Он также добавил, что уменьшение количества вражеских атак в районе Бахмута фиксируется за последние три дня. Однако делать из этого какие-то выводы пока рано. Снижение интенсивности наступательных действий захватчиков может быть связано как с проблемами в армии противника, так и с перегруппировкой российских подразделений. Ответ на этот вопрос может появиться в течение следующей недели.

При этом в районе Бахмута российские оккупационные силы до сих пор преимущественно состоят из наемников ЧВК "Вагнер".

"Основной ударной силой остается преступная организация "Вагнер". Однако из-за ежедневных огромных потерь и невозможности быстро пополнять свои ряды, в том числе заключенными, мы видим, что они усиливаются регулярными войсками. Прежде всего десантно-штурмовыми войсками. Мы видим это по уничтоженной технике, перехватах и других разведданных", – отметил Череватый.

Впрочем, констатировал представитель Восточной группировки войск ВСУ, ЧВК "Вагнер" слишком сильно зависит от регулярной армии РФ. И конфликт основателя "Вагнера" Евгения Пригожина с руководством МО РФ, в результате которого у наемников не очень хорошо обстоят дела с поставкой боеприпасов, Украине только на руку.

Напомним, ранее Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский рассказал о ситуации вокруг Бахмута. По его словам, враг по-прежнему пытается оцепить город. Так же неизменной остается и задача Сил обороны Украины: они концентрируются на защите города и нанесении россиянам как можно больших потерь.

При этом тщательно изучают уязвимые стороны российских войск и учитывают эту информацию при дальнейшем планировании с тем, чтобы Украина могла использовать свои силы наиболее эффективно.