ВСУ дали мощный отпор захватчикам на четырех направлениях, оккупанты отказываются выполнять приказы своих командиров – Генштаб

Российская оккупационная армия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

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Благодаря профессиональным и слаженным действиям за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 29 марта.

За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения. Так, 28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка и Строивка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и город Херсон.

Противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в своих целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койко-мест. В медицинском учреждении лечат оккупантов, которые имеют легкие ранения. В то же время все гражданские люди "выписаны".

В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров. Так, 23 марта за отказ выполнять боевое задание, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны". Подобный случай произошел и 25 марта – выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время, наши защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и "ZALA".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. В этой связи Вооруженные силы имеют "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большое контрнаступление Сил обороны не может начаться без западной поддержки. По его словам, военным требуется дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители.

В свою очередь советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. Это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников вокруг города. Враг направляет под Бахмут свои лучшие подразделения.

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