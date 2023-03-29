'Путин может 'продать' эту победу Западу': Зеленский объяснил, почему ВСУ так важно удержать Бахмут

Для Украины крайне важно удержать Бахмут Донецкой области, прежде всего в политическом смысле. Падение этого города президент РФ Владимир Путин может "продать" странам Запада, российскому населению, Китаю и Ирану.

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Как следствие, западные партнеры могут начать активно подталкивать Украину к переговорам с агрессором, а моральный дух украинских воинов и граждан будет подорван. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

В ходе разговора с журналистом издания Зеленский объяснил, почему для Украины важно удержать контроль над Бахмутом, который, по мнению многих западных аналитиков, не имеет существенного стратегического значения. Глава государства убежден: поражение в Бахмуте или на любом другом направлении на этом этапе войны может подорвать достигнутый в тяжелейших боях импульс украинских войск.

"Мы не можем отступать, потому что война – это пирог, кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", – сказал он.

Еще падение Бахмута опасно тем, что Путин "продаст" эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану".

Победа в битве за Бахмут, продолжающейся уже семь месяцев, подчеркнул глава государства, может создать для РФ условия для того, чтобы склонить международное сообщество к давлению на Украину для переговоров с агрессором и согласия на неприемлемые для нашей страны компромиссы.

"Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, он будет давить, давить, давить", – сказал Зеленский.

Также глава государства предполагает, что потеря Бахмута ударит по моральному духу как украинских воинов, так и гражданского общества. И, как и усиление давления со стороны международного сообщества, случится это быстро.

"Наше общество будет чувствовать усталость... Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", – добавил Зеленский.

Пока, по его словам, он не ощущал подобного давления ни внутри страны, ни вне ее. И именно поддержка западных партнеров помогает Украине противостоять куда более сильному врагу.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что оккупанты пытаются закрепиться в захваченной части Бахмута и продвинуться в центр города. По данным аналитиков, наемники частной военной компании "Вагнер", вероятно, смогли захватить Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ) на севере, а также дошли до Дворца культуры в направлении центра.

28 марта командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский заявил, что враг направляет в район Бахмута свои лучшие подразделения. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников.

За последние несколько суток россияне несколько уменьшили количество атак в районе Бахмута на Донетчине, однако этот населенный пункт до сих пор остается главным направлением ударов противника.

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