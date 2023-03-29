Оккупанты пытаются закрепиться в захваченной части Бахмута и продвинуться в центр города – ISW

В Бахмуте наемники частной военной компании "Вагнер", вероятно, смогли захватить Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ) на севере, а также достигли Дворца культуры в направлении центра. Российские силы пытаются закрепиться на временно оккупированных территориях города и продолжают наступательные действия.

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Такое предположение сделал американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 28 марта. В этот день, как указали аналитики, пропагандистские блогеры активно писали о том, что "вагнеровцы" якобы захватили АЗОМ и работают над зачисткой территории.

"Эти утверждения относительно согласуются с имеющимися визуальными свидетельствами российского присутствия в АЗОМе", – отмечается в отчете.

Эксперты, в частности, обратили внимание на кадры с геолокацией, опубликованные 26 марта. На них видно, что военкор одного из российских пропагандистских агентств с явной легкостью перемещался по заводу, что может указывать на то, что "Вагнер" контролирует достаточно территории, чтобы принимать представителей СМИ в относительной безопасности.

Российский "журналист" посетил АЗОМ и 28 марта, сообщив, что боевые действия теперь якобы переместились в промзону к югу от завода.

28 марта несколько российских информисточников также сообщили, что ЧВК продвинулась ближе к центру Бахмута, якобы взяла под свой контроль городской рынок и достигла Дворца культуры.

В ISW считают эти заявления "правдоподобными". "Учитывая геолоцированные визуальные доказательства продвижения "Вагнера" к центру города, опубликованные 28 марта, а также боевые кадры, на которых украинская пехота ведет перестрелку с российскими войсками возле Дворца культуры и центрального рынка", – уточнили аналитики.

Они отметили, что, судя по всему, "вагнеровцы" сейчас хотят укрепить свои позиции в северном и центральном районах, чтобы продолжать попытки продвижения в центр Бахмута и расширения зоны контроля над западом города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 марта командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский заявил, что враг направляет в район Бахмута свои лучшие подразделения. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников.

– За последние трое суток россияне несколько уменьшили количество атак в районе Бахмута на Донетчине, однако этот населенный пункт до сих пор остается главным направлением ударов противника.

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