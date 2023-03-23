''Вагнеровцы'' выдыхаются, мы скоро воспользуемся случаем'': Сырский сделал интересный намек по Бахмуту

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" несут огромные потери на Бахмутском направлении и выдыхаются. Силы обороны Украины могут вскоре воспользоваться этим.

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Об этом генерал-полковник написал на своем канале в Telegram в четверг, 23 марта. Он отметил, что украинские воины могут использовать усталость оккупантов, "как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", которые были освобождены от врага.

Сырский подчеркнул, что "вагнеровцы" являются основной силой РФ в этом направлении. Они не учитывают потери в живой силе и технике и пытаются любой ценой захватить Бахмут.

"Под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны", – написал он.

В сводке Генштаба ВСУ 23 марта сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты продолжают ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.

Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки врага в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино. Российским обстрелам накануне подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения, среди них Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется, но это происходит на фоне сообщений Запада о том, что оккупанты могут начать наступление по другим направлениям.

В то же время, там отметили, что российские войска осуществили дополнительные побочные наступления на юге Бахмута, а ВСУ 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

Накануне представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские и украинские силы продолжают отдавать приоритет операциям вокруг Бахмута, и оккупанты могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на многих других направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Он заслушал доклад об оперативной ситуации и ходе боев, пообщался с военнослужащими и вручил им награды.

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