ВСУ отразили 83 атаки врага и устроили ему мощную ''бавовну'': уничтожены склад БК и станция РЭБ – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили 83 атаки войск РФ на восточном участке фронта. Страна-агрессор не оставляет намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей, ее армия продолжает вести наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других – обороняется.

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На захваченных территориях Запорожья оккупанты начали запрещать украинцам выходить из домов, враг пытается усилиться военными из Южной Осетии. О последних новостях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 марта – 393-е сутки войны.

Россия продолжает применять привычную для нее тактику террора гражданского населения, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры. За прошедшие сутки она нанесла удар по Запорожью: ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненные среди гражданских.

Также ВС РФ нанесли 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры на Житомирщине и Киевщине. Они запустили 21 БПЛА типа "Шахед-136" из Брянской области – 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских беспилотников есть погибшие и раненные среди мирных граждан. Захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ударов остается на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток он обстрелял районы н. п. Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье на Сумщине, а также Басовое, Гоптовка, Стрелечья, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты продолжают попытки сломать нашу оборону. Они вели безуспешные наступательные действия возле Макеевки, Белогоровки и Верхнекамянского. Совершили артобстрелы районов н. п. Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка – Луганской; Терны, Колодцы, Северск, Верхнекаменное и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки врага в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино. Российским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения, среди них Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное на Донетчине.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил наступательные действия в районах н. п. Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел. Обстрелам от него подверглись более 20 районов населенных пунктов, в частности Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ ведут оборонные действия. Обстреляли районы более 45 населенных пунктов возле линии столкновения, в частности Малиновку, Новоданиловку, Новоандреевку, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловку, Ивановку, Зеленовку, Днепровское и Херсон.

В населенных пунктах Решетиловское, Млечное и Константиновка временно занятой территории Запорожской области оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости "нахождения в безопасных местах" с запретом покинуть свои помещения. Указанное косвенно может свидетельствовать о попытке врага сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски им своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

РФ не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что за период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 таких лиц. Их без должной боевой подготовки отправили в Мелитополь Запорожской области.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу врага, а также 12 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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