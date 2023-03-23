Оккупанты на захваченных территориях Запорожья запрещают украинцам выходить из дома: названа причина

Российские оккупационные войска продолжают террор и запугивание населения на временно захваченных территориях. В частности, на Запорожье захватчики запретили мирным жителям выходить из домов.

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Очевидно, враг пытается скрыть от человеческих глаз перемещение своей техники на фронт. На это указали в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка Запорожской области.

Там военные ВС РФ совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости "нахождения в безопасных местах" с запретом покинуть свои дома.

"Указанное косвенно может свидетельствовать о попытках российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения", – предположили в Генштабе ВСУ.

Ранее ВСУ предприняли попытку штурмовать дислокации врага на Запорожском направлении для того, чтобы занять самые выгодные позиции – оккупанты пытались противостоять, но понесли потери. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский отметил, что защитники активно готовятся к контрнаступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Россия продолжила перебрасывать военную технику на Запорожское направление. Перед этим свои силы враг накапливал в Мариупольском районе – они прибывали туда целыми колоннами.

Во временно захваченном Мариуполе на Донетчине была замечена колонна из 15 единиц вражеской техники. Речь идет о танках, грузовиках, пушках ВС РФ.

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