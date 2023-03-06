Россия массово перебрасывает военную технику на Запорожское направление через оккупированный Мариуполь, – Андрющенко

Страна-агрессор Россия продолжает перебрасывать свою военную технику на Запорожское направление. Перед этим свои силы враг накапливает в Мариупольском районе, они прибывают туда целыми колоннами.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Передвижение техники противника фиксируют жители временно оккупированного РФ города.

В понедельник, 6 марта, колонна, состоявшая не менее чем из 15 единиц гусеничной техники, проехала через Мариуполь. Она двигалась со стороны Новоазовска через город в сторону Запорожья.

Также очевидцы зафиксировали переброску незначительного количества боеприпасов и техники в Мариуполь – их оккупанты везли по Донецкой трассе.

"В целом снова рост военного контингента. На этот раз техника по большей части свежая, а не снятая с консервации", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала перебрасывать в зону боевых действий в Украине старые советские гусеничные бронетранспортеры 50-х годов БТР-50П.

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