Готовятся к контрнаступлению: в ВСУ подтвердили штурм враждебных позиций украинскими военными

Украинские защитники активно готовятся к контрнаступлению. Солдаты ВСУ предприняли попытку штурмовать вражеские позиции на Запорожском направлении для того, чтобы занять наиболее выгодные позиции.

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Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка Алексей Дмитрашковский. Примечательно, что оккупанты планировали противостоять штурму, но потерпели неудачу.

Дмитрашковский заявил, что украинские бойцы приняли решение продвигаться вперед на Запорожском направлении с целью занять более выгодное положение.

При этом, оккупационные войска попытались защититься и применили нестандартную тактику – использовали большое количество техники и малое количество живой силы. Но, даже не смотря на изменение стратегии, они получили отпор. В результате столкновения украинские солдаты уничтожили 2 БМП и танк врага.

"Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, и фортификационные сооружения – это скоро им не понадобится", – отметил Дмитрашковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ могут создавать видимость подготовки наступления в Запорожской области, чтобы отвлечь внимание Вооруженных сил Украины. Однако на этом этапе оккупанты сосредоточили усилия на востоке нашей страны – в Луганской и Донецкой областях – и сил и средств для существенного продвижения на других операционных направлениях недостаточно.

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