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Россия устроила массированную атаку дронами: украинцев призывали находиться в безопасных местах
Страна-агрессор Россия устроила массированную атаку по Украине дронами. Жителей нашей страны призвали находиться в безопасных местах.
Об этом сообщили в КОВА. Там сообщили об атаке БПЛА.
"Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове. Перейдите в укрытие или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя", – сказано в сообщении.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил эту информацию. Он призвал граждан пройти в укрытия.
"Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области", – заявил Ермак.
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