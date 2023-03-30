Россия устроила массированную атаку дронами: украинцев призывали находиться в безопасных местах

Страна-агрессор Россия устроила массированную атаку по Украине дронами. Жителей нашей страны призвали находиться в безопасных местах.

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Об этом сообщили в КОВА. Там сообщили об атаке БПЛА.

"Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове. Перейдите в укрытие или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя", – сказано в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил эту информацию. Он призвал граждан пройти в укрытия.

"Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области", – заявил Ермак.

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