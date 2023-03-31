Точно в цель: в Воздушных силах показали ночную ''охоту'' на иранские дроны. Видео

Защитники украинского неба в ночь с 30 на 31 марта обезвредили девять дронов-камикадзе иранского производства, атаку которыми устроила РФ. Ночную "охоту" на "Шахеды" воины зафиксировали на камеру.

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В общем враг запустил десять ударных беспилотников Shahed-131/136. Видео сбития нескольких из них опубликовал Telegram-канал Воздушных сил ВСУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадры попала ликвидация "Шахеда" с помощью системы противовоздушной обороны. Украинская ракета попала точно в цель – беспилотник вспыхнул в небе и вниз посыпались только его пылающие обломки.

Еще один вражеский БПЛА обезвредили бойцы из мобильных огневых групп ПВО: они произвели по цели серию выстрелов, которые в итоге "приземлили" дрон.

"31.03.2023. Успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины по российским дронам-камикадзе иранского производства", – прокомментировали кадры в командовании.

Там уточнили, что "Шахеды" сбивали воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал Украину ударными БПЛА с 21:10 четверга, 30 марта, до 01:30 пятницы, 31 марта. Примечательно, что кроме дронов, летевших из Брянской области РФ через Сумщину и Черниговщину, в это время в украинском небе было зафиксировано около пяти других целей агрессора. Вероятно, речь идет о воздушных шарах.

Как сообщал OBOZREVATEL, с четверга на пятницу Россия устроила воздушную атаку по Украине дронами-камикадзе. Она также обстреляла ракетами С-300 Харьков с территории Белгородской области РФ.

По городу враг совершил девять пусков – ракеты попали в инфраструктурные объекты и частные дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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