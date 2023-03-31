ЧВК ''Вагнер'' понесла большие потери в битве за Бахмут: в ISW объяснили, как это повлияет на ход боев

Российская частная военная компания "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в боях за город Бахмут в Донецкой области. Это еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что 29 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что в районе Бахмута воюют около 6 тысяч профессиональных боевиков и от 20 до 30 тысяч новобранцев, в основном осужденных. Тогда как еще в декабре пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал, что количество "вагнеровцев" в Украине составляет 50 000 человек, из которых 10 тысяч контрактников и 40 тысяч зэков-новобранцев.

В ISW пришли к выводу, что разница между цифрой Кирби в 50 тысяч человек и Милли – в 26-36 тысяч человек в районе Бахмута является результатом потерь в ходе затяжного наступления. При этом отмечается, что ЧВК "Вагнер" может потерять еще тысячи новобранцев в ближайшие недели.

Кроме того, старший военный советник миссии Великобритании при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Стаббс 30 марта сообщил, что 30 тысяч российских военных и военнослужащих "Вагнера" погибли или были ранены в районе Бахмута с момента начала боев за город в июле 2022 года. Эти потери в живой силе будут продолжать сдерживать российские наступательные операции в районе Бахмута, а также на более широком театре военных действий, а значительные потери "вагнеровцев", вероятно, поставят под угрозу способность ЧВК сохранить свою влиятельную роль среди российских сил, воюющих в Украине.

Напомним: 29 марта, выступая перед американскими законодателями, Милли заявил, что "вагнеровцы" под Бахмутом в Донецкой области несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники. По его словам, битва за Бахмут превратилась в "бойню для россиян".

Генерал отметил, что украинцы воюют очень хорошо, организовав эффективную зоновую оборону. Благодаря этому оккупанты за три недели не смогли продвинуться на Бахмутском направлении.

При этом, как отметил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, "вагнеровцы" потеряли ресурсы для ведения боевых действий в районе Бахмута и теперь вынуждены просить поддержки у регулярной армии РФ.

По его словам, ЧВК "Вагнер" каждый день несет большие потери и уже не может самостоятельно вести наступательные действия возле Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта британская разведка сообщила, что в Бахмуте продолжаются бои, хотя и с меньшей интенсивностью, чем раньше. Силам обороны Украины удалось отбросить боевиков ЧВК "Вагнер" с ключевой дороги 0506, соединяющей Часов Яр и Хромово;

– военный эксперт Михаил Жирохов высказал мнение, что вопрос о сворачивании деятельности ЧВК "Вагнер" в Украине будет решать не ее глава Евгений Пригожин, а президент страны-оккупанта России Владимир Путин. Прекращение деятельности этой ЧВК в Украине может быть связано с попыткой скрыть военные неудачи в борьбе за Бахмут.

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