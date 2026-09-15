Оккупанты заждалась аналога Starlink, но российские спутники упорно "валятся" с орбиты: что произошло с амбициозным проектом

Россия продолжает попытки реализовать космические программы, которые могли бы заменить Starlink. Это действительно вызывает опасения, поскольку войска оккупантов с независимой спутниковой связью могут представлять серьезную угрозу на поле боя. Однако развитие самого успешного и перспективного проекта "Рассвет", на который армия страны-агрессора возлагает особые надежды, вызывает целый ряд вопросов.

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Так ли страшен черт, как его малюют? Давайте разберемся.

В январе этого года в статье на OBOZ.UA "В России провалился проект аналога Starlink: почему "обнулились" возможности "космической сверхдержавы" и что будет дальше" я описывал надежду российской военщины под названием "Рассвет" от компании Бюро-1440.

В этом материале я отмечал, что проект по целому ряду показателей является провальным. Среди основных факторов – коррупционная составляющая, отсутствие технической и технологической базы для обеспечения качественного исполнения проекта, ограниченность возможностей и интеллектуального потенциала. И это на фоне предельно сжатых сроков исполнения поставленных задач без учета всех возникших ограничений (санкций).

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Результат был вполне предсказуемым, но 19 июля 2026 года ракета-носитель Союз 2.1б вывела на околоземную орбиту 16 новых спутников по программе "Рассвет", что значительно возбудило панические настроения в совершенно разных слоях экспертной среды.

А вот спустя почти два месяца усилились уже саркастические взгляды на этот амбициозный проект, взявший траекторию полета в никуда.

Хронология схождения с орбиты

Выше я упоминал историю проекта "Рассвет" с политической, технологической и финансовой точек зрения, с упоминанием коррупционной составляющей и даже конкуренцией Бюро-1440 и "Роскосмоса", в которой победил тот, кто предложил более бюджетный вариант. Но для понимания практического применения следует разобраться, а какой результат его реализации на сегодняшний день и какова перспектива на будущее?

Первые экспериментальные пуски по три спутника каждый Бюро-1440 осуществило 27 июня 2023 г. и 17 мая 2024 г. И тут самое интересное. Обе группы этих спутников продолжают работать на орбите Земли, но первая группа на высоте около 550 км, а вторая – на высоте 800 км. Запомним этот момент.

Третья группа спутников, которая, кстати, считается самой успешной, была выведена на орбиту земли ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк 23 марта 2026 года в количестве 16 аппаратов. Все они изначально вышли на требуемую устойчивую орбиту 550 км, но через некоторое время один из спутников был потерян, а три стали постепенно снижаться и сейчас находятся примерно на отметке в 500 км.

Четвертая группа была запущена 19 июля 2026 года и именно этот пуск вызвал наибольшее беспокойство в украинском медиапространстве: били тревогу, что Россия получает свой собственный Starlink. Но тут сразу же было несколько нюансов, на которые почему-то не обратили особого внимания.

Первый нюанс – 15 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре. Удар был нанесен по корпусам 106А и 106Б, где в условиях повышенной стерильности не только монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы, устанавливают систему управления, протягивают кабельную сеть и формируют приборный отсек, но и полностью комплектуют в готовом виде ракету-носитель.

Даже при минимальном повреждении этих корпусов работа там приостанавливается на долгие месяцы! При прямом повреждении ракетой с боевой частью в 1 150 кг можно говорить о том, что функциональность их может быть утеряна на год… или годы.

Второй нюанс – четвертая группа аппаратов, запущенная в июле этого года и вызвавшая наибольший ажиотаж, на сегодняшний день находится на орбите высотой немногим более… 400 км!

То есть, ни один из спутников четвертой пусковой группы не достиг заданной высоты по орбите и даже более того – за прошедшие два месяца продемонстрировали тенденцию снижения высоты до 300 км с последующим ускорением падения.

Грубо говоря, четвертая группа спутников в течение 2026-2027 года может вполне успешно сгореть в термосфере, ну или просто утонуть в океане при умеренном снижении.

Но вот ведь вопрос: а с учетом прилетов FP-5 "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" когда можно ожидать следующего вывода на орбиту пятой партии "Рассвет"? И если она даже будет выведена, то какие гарантии, что достигнет необходимой для работы высоты?

Выводы

Я не спорю, "Рассвет" – это крайне амбициозный и опасный проект России, который при совершенно иных условиях реализации представлял бы собой короткосрочную и даже среднесрочную угрозу. Но.

Россия сейчас критически ограничена в решениях технического, технологического и инженерного характера, которые могли бы реализовать этот проект либо ускорить его реализацию. Санкции и внутренняя деградация научной мысли привели к крайне "урезанным" возможностям реализации настолько амбициозных проектов.

Бюро-1440 очень сильно поджимают сроки, и там не успевают провести все контрольно-измерительные мероприятия для всех систем, чтобы они работали. Следствием этого и стала катастрофа четвертой группы. То есть, спешка и технологическая ограниченность снижают не только эффективность, но и надежность, и работоспособность готовой продукции.

Россия, судя по всему, утратила единственного производителя ракет-носителей семейства "Союз", которые способны выводить на околоземную орбиту грузы, сопоставимые со спутниковой группой в 16 единиц "Рассвет".

При всех имеющихся и перспективных угрозах от этого проекта говорить о критичности ситуации пока рано, но это не означает, что Украина не должна проводить дальнейшее воздействие, чтобы этот проект не реализовался вовсе. Воздействие на всех уровнях: от дипломатического – санкции, ограничения до прямого физического – удары по Плесецку, "Прогрессу", а также по центрам космической связи и другим объектам, обеспечивающим связь.

Все инструментарии для этого у нас уже есть. И в наших руках, чтобы рассвет над Россией никогда не состоялся.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".