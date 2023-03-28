ЧВК 'Вагнер' выйдет из Украины: эксперт назвал возможную причину

Вопрос о сворачивании деятельности ЧВК "Вагнер" в Украине будет решать не ее глава Евгений Пригожин, а президент страны-оккупанта России Владимир Путин. Прекращение деятельности этой ЧВК в Украине может быть связано с попыткой скрыть военные неудачи в борьбе за Бахмут.

Видео дня

После Украины ЧВК "Вагнер" может продолжить свою преступную деятельность за границей. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По убеждению эксперта, Пригожин не является самостоятельной фигурой, а значит, не может решать судьбу собственной частной военной компании. "Он не самостоятельная фигура. То, что он будет делать с ЧВК "Вагнер", будет зависеть только от единственного человека – президента России Владимира Путина", – заметил он.

В этом контексте Жирохов предположил, что неоднозначные заявления Пригожина наверняка согласованы с Кремлем и "могут быть элементом информационной войны".

Относительно судьбы ЧВК "Вагнер" эксперт не исключил, что ее деятельность в Украине будет свернута с целью скрыть неудачи оккупационной армии. Прежде всего, в битве за контроль над украинским Бахмутом, если она будет проиграна.

По оценкам эксперта, "Вагнер" уже не нужен оккупационной армии. "Скорее всего, "Вагнер" будут заменять кадровыми частями российской армии, а его перепрофилировать на то, чем он занимался до этого – на заграничные операции под черным флагом", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам агентства Bloomberg, ЧВК "Вагнер" может свернуть свою деятельность в Украине, если оккупантам не удастся захватить Бахмут. В таком случае эта ЧВК будет направлена в Африку.