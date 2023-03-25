ВСУ готовятся прорвать фронт, 'Вагнер' уйдет с поля боя. Интервью с военным экспертом Жироховым

Весеннее контрнаступление Сил обороны Украины крайне важно как для нашей страны, так и для страны-оккупанта России. На отдельном участке фронта возможен прорыв. Если украинская армия выйдет к Азовскому морю, враг потеряет контроль над югом нашей страны. Но и армия оккупанта готовится к наступлению. В частности, на линию фронта перебрасывают мобилизованных, прошедших подготовку на полигонах РФ.

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Несмотря на колоссальные потери оккупационной армии в Украине, на многочисленные проблемы с обеспечением и моральным духом, прогнозировать массовое бегство с фронта еще рано. К сожалению, у России до сих пор есть большой мобилизационный резерв. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– По оценкам Bloomberg, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может свернуть свою деятельность в Украине и переключиться на Африку. Если это действительно возможно, то с чем это, прежде всего, будет связано – с колоссальными потерями, которые несет "Вагнер" в Бахмуте, или с чем-то другим?

– Прежде всего, мне очень трудно анализировать действия такого человека, как господин Пригожин, потому что он не самостоятельная фигура. То, что он будет делать с ЧВК "Вагнер", будет зависеть только от единственного человека – президента России Владимира Путина. Решать будет точно не Пригожин.

Если таким образом россияне хотят скрыть свое возможное поражение под Бахмутом в случае наступления украинских войск, то да, это возможно. А все заявления Пригожина – это не больше, чем внутренняя игра жабы с гадюкой, извините за сравнение. В российском обществе нет никакой демократии, тем более в российских вооруженных формированиях. Здесь все решает только один человек – Путин.

Поэтому это может быть что угодно. Заявления Пригожина могут быть как элементом информационной войны, так и попыткой дезинформировать Украину и западный мир, чтобы защитить тот же "Вагнер" от западных санкций.

– По наблюдению Института изучения войны, Пригожин смягчил свою риторику в адрес минобороны России. Мы помним, какое серьезное противостояние было между этими структурами. Он также внезапно опроверг нарратив Кремля о том, что Россия воюет с НАТО, а также обратился к солдатам НАТО с призывом "бороться за настоящую великую Америку". Это тоже часть игры Пригожина? Что мы можем ожидать от "Вагнера" в целом, каков его потенциал?

– Совершенно очевидно, что никакого противовеса и никакой опасности для Кремля Пригожин не представляет. Это Гиркин-Стрелков, которого держат для того, чтобы он отвлекал на себя часть патриотической аудитории. Ему даже разрешают критиковать Путина, и ему за это ничего не будет.

Настоящие противники Путина заканчивают в тюрьме, застреленными на улице или отравленными. Если человек в обществе, которое за 20 лет сформировал Путин, говорит что-то против Кремля или против официальной позиции, – с 99% вероятностью это человек, аффилированный с Кремлем, который имеет с ним общие задачи и общие интересы.

"Вагнер" следует рассматривать только с этой позиции.

Что касается остальных, то ЧВК "Вагнер" создавался для того, чтобы быть в прокси-операции россиян за границей – я имею в виду Африку, Сирию, Ливию. Уверен, что уже в скором времени у Путина появится очередная фишка, он захочет восстанавливать свое влияние в Африке. Мы видим активность в Центральноафриканской республике. Недавно было сообщение об убийстве китайских рабочих на одной из шахт ЦАР. Возможна активизация в Сирии или Ливии.

Фактически россияне закончили подготовку солдат, мобилизованных в конце прошлого года, и сейчас "Вагнер" уже не нужен. Он выполнял временную функцию, пока не будет подготовлен необходимый резерв. Условно говоря, "Вагнером" затыкали дыры. Сейчас это уже не нужно.

Поэтому, скорее всего, "Вагнер" будут заменять кадровыми частями российской армии, а его перепрофилировать на то, чем он занимался до этого, – на зарубежные операции под черным флагом.

– За сутки 23 марта ВСУ ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Армия врага несет колоссальные потери. Есть информация о том, что оккупанты увеличивают количество койко-мест в госпиталях, а также жалуются на то, что их "кинули" с выплатами. Не считаете ли вы, что мы приближаемся к определенной точке невозврата, после которой российская армия начнет массово бежать с поля боя?

– Я такого мнения не придерживаюсь. К сожалению, у россиян есть еще резервы для того, чтобы проводить ротации в тех частях, которые потеряли определенный процент личного состава. Сейчас они поднимают с полигонов свежие мобилизованные подразделения.

Да, они подготовлены хуже, у них худшее оружие, но их настолько много, что они могут заменить те части, о которых мы говорим, – те, у которых огромные потери.

Поэтому россияне пока имеют мобилизационный резерв, который еще не использовали. Именно поэтому весенне-летнее наступление очень важно и для нас, и для них.

– Уточнение по весеннему наступлению. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что весной украинская армия может пойти в мощное контрнаступление, которое удивит мир. Можем ли мы рассчитывать на то, что уже в ближайшие месяцы будет освобождена вся территория нашей страны?

– По-моему, это не очевидные вещи. Действительно, силы и средства, которые нам поставляются, – я имею в виду, прежде всего, тяжелую технику, танки – позволяют прорвать фронт на каком-то одном участке. Если это будет выход к Азовскому морю, россияне лишатся юга, потеряют очень конкретные позиции. Если говорить о других направлениях, то же самое. Это чисто теоретически.

Но выхода на границы 1991 года или даже 24 февраля 2022 я не ожидаю.