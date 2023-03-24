Оккупанты увеличивают количество койко-мест в госпиталях на Луганщине, смертность среди раненых захватчиков возросла – Генштаб

На территории Луганской области, временно занимаемой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с увеличением потерь оккупационной армии. Впрочем, у врага среди "трехсотых" по-прежнему высокая смертность.

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Такими данными поделился Генеральный штаб ВС Украины в новой сводке. Она была опубликована утром в пятницу, 24 марта (394-е сутки полномасштабного вторжения).

В ведомстве назвали потери, которые противник несет каждый день, значительными.

Украинским военным известно, что в населенном пункте Троицкое количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое – с 200 до 400. Однако раненые оккупанты из офицерского состава лечатся не там, а были эвакуированы на территорию РФ вертолетами в период с 17 по 18 марта.

"Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала", – сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом за минувшие сутки (23 марта) Силы обороны отбили более 79 атак войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Более детально об обстановке на фронте можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети появилось фото из-под Угледара, которое показывает судьбу российских оккупантов в Украине.

– В российском Владивостоке тем временем разрослось и продолжает разрастаться новое кладбище, где хоронят разбитых под Угледаром морпехов печально известной 155-й бригады.

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