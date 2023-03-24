ВСУ за сутки отбили более 79 вражеских атак, уничтожен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

Силы обороны Украины благодаря профессиональным и слаженным действиям накануне отбили более 79 атак войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Именно на ведении наступательных действий на этих участках фронта агрессор ныне сосредотачивает основные усилия.

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Враг увеличивает количество койко-мест в госпиталях на Луганщине, ведь смертность среди раненых захватчиков выросла. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 24 марта – 394-е сутки полномасштабной войны.

Оккупационные войска накануне нанесли 37 авиационных и четыре ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также они произвели 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вероятность российских ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси, однако формирований наступательных группировок не замечено. В то же время агрессор продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Кроме того, обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20 районов населенных пунктов, среди которых Тимоновичи Черниговской области; Заруцкое и Поповка – Сумской; Морозова Долина, Стрелечья, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевьяковка, Амбарное и Бологовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки, Тернов на Харьковщине, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки на Луганщине, а также Григоровки, Верховки и Спорного на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращали штурма Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений в течение суток. Также были отбиты атаки врага в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Предтечино Донецкой области. ВС РФ обстреливали Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Зализне, Северное и Нью-Йорк на Донетчине. В общем от таких преступных действий агрессора пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российская армия совершила безуспешные наступательные действия в сторону н. п. Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка, Пречистовка на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львова, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.

Из-за значительных потерь, которые оккупанты несут каждый день, руководством ВС РФ принято решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области. В частности, в Троицком их количество увеличили вдвое – с 200 до 400. В то же время все раненые захватчики офицерского состава вертолетами были эвакуированы на территорию РФ в период с 17 по 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых оккупантов с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс заявил, что весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. По его словам, это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

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