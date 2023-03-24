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ВСУ за сутки отбили более 79 вражеских атак, уничтожен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

Марина Лисничук
War
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ВСУ за сутки отбили более 79 вражеских атак, уничтожен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

Силы обороны Украины благодаря профессиональным и слаженным действиям накануне отбили более 79 атак войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Именно на ведении наступательных действий на этих участках фронта агрессор ныне сосредотачивает основные усилия.

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Враг увеличивает количество койко-мест в госпиталях на Луганщине, ведь смертность среди раненых захватчиков выросла. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 24 марта – 394-е сутки полномасштабной войны.

Оккупационные войска накануне нанесли 37 авиационных и четыре ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также они произвели 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вероятность российских ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины.

ВСУ за сутки отбили более 79 вражеских атак, уничтожен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Беларуси, однако формирований наступательных группировок не замечено. В то же время агрессор продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Кроме того, обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20 районов населенных пунктов, среди которых Тимоновичи Черниговской области; Заруцкое и Поповка – Сумской; Морозова Долина, Стрелечья, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевьяковка, Амбарное и Бологовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки, Тернов на Харьковщине, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки на Луганщине, а также Григоровки, Верховки и Спорного на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращали штурма Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений в течение суток. Также были отбиты атаки врага в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Предтечино Донецкой области. ВС РФ обстреливали Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Зализне, Северное и Нью-Йорк на Донетчине. В общем от таких преступных действий агрессора пострадало более 15 населенных пунктов.

ВСУ за сутки отбили более 79 вражеских атак, уничтожен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российская армия совершила безуспешные наступательные действия в сторону н. п. Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка, Пречистовка на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львова, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.

Из-за значительных потерь, которые оккупанты несут каждый день, руководством ВС РФ принято решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области. В частности, в Троицком их количество увеличили вдвое – с 200 до 400. В то же время все раненые захватчики офицерского состава вертолетами были эвакуированы на территорию РФ в период с 17 по 18 марта.

ВСУ за сутки отбили более 79 вражеских атак, уничтожен пункт управления и ЗРК оккупантов – Генштаб

Отмечается увеличение смертности среди раненых оккупантов с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс заявил, что весной 2023 года у Украины будет потенциал для начала мощных боевых действий, во время которых она сможет отвоевать оккупированные территории. По его словам, это будет очень мощное контрнаступление, которое удивит мир.

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