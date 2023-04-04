В оккупированном Крыму ночью произошла ''бавовна'' в месте базирования военных РФ: пожар тушили до утра – СМИ

Временно оккупированный Крым в ночь на 4 апреля снова посетила "бавовна". В населенном пункте Армянск на севере полуострова беспилотники атаковали расположение российских оккупантов.

Видео дня

Пожар в здании фермы, где обосновались захватчики, тушили до утра. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

"Бабах на севере Крыма. В Армянске около двух ночи была "бавовна". Говорят, беспилотники атаковали заброшенную ферму, где располагались российские военные. Только под утро пожар локализовали", – сообщает паблик.

Армянск стал одним из населенных пунктов на севере полуострова, где захватчики сейчас усиленно роют окопы в ожидании контрнаступления ВСУ.

В российском Telegram-канале ASTRA факт атаки подтвердили. По данным журналистов, на месте временной дислокации российских военных обнаружены три воронки диаметром около метра, а также фрагменты БПЛА.

"Площадь пожара составила 50 квадрантных метров, в 4 утра пожар был локализован... Предварительно никто не пострадал", – пишет паблик.

Напомним, 29 марта на военном аэродроме в Гвардейском раздались взрывы. В местных группах жители Гвардейского начали писать о взрывах в районе аэропорта после 17 часов, там был виден столб дыма, а крымчане уверяли, что взрыв был большой силы.

При этом российские пропагандисты бросились уверять, что российское ПВО якобы сбило украинский беспилотник и что он не нанес никакого ущерба. В то же время местные оккупационные власти и вовсе "не заметили" никакого дыма.

Тем временем в ВСУ пообещали оккупантам продолжение "сезона бавовны" в Крыму. Ни одному из россиян-захватчиков на украинской земле не будет покоя.