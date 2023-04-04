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В оккупированном Крыму ночью произошла "бавовна" в месте базирования военных РФ: пожар тушили до утра – СМИ

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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В оккупированном Крыму ночью произошла 'бавовна' в месте базирования военных РФ: пожар тушили до утра – СМИ

Временно оккупированный Крым в ночь на 4 апреля снова посетила "бавовна". В населенном пункте Армянск на севере полуострова беспилотники атаковали расположение российских оккупантов.

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Пожар в здании фермы, где обосновались захватчики, тушили до утра. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

"Бабах на севере Крыма. В Армянске около двух ночи была "бавовна". Говорят, беспилотники атаковали заброшенную ферму, где располагались российские военные. Только под утро пожар локализовали", – сообщает паблик.

Армянск стал одним из населенных пунктов на севере полуострова, где захватчики сейчас усиленно роют окопы в ожидании контрнаступления ВСУ.

В российском Telegram-канале ASTRA  факт атаки подтвердили. По данным журналистов, на месте временной дислокации российских военных обнаружены  три воронки диаметром около метра, а также фрагменты БПЛА. 

"Площадь пожара составила 50 квадрантных метров, в 4 утра пожар был локализован... Предварительно никто не пострадал", – пишет паблик.

В оккупированном Крыму ночью произошла ''бавовна'' в месте базирования военных РФ: пожар тушили до утра – СМИ

Напомним, 29 марта  на военном аэродроме в Гвардейском раздались взрывы.  В местных группах жители Гвардейского начали писать о взрывах в районе аэропорта после 17 часов, там был виден столб дыма, а крымчане уверяли, что взрыв был большой силы.

При этом российские пропагандисты бросились уверять, что российское ПВО якобы сбило украинский беспилотник и что он не нанес никакого ущерба. В то же время местные оккупационные власти и вовсе "не заметили" никакого дыма.

Тем временем в ВСУ пообещали оккупантам продолжение "сезона бавовны" в Крыму. Ни одному из россиян-захватчиков на украинской земле не будет покоя.

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