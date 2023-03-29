В Крыму свежая поставка ''бавовны'': на аэродроме в Гвардейском раздались взрывы. Фото и видео

Во временно оккупированный Крым снова доставили "бавовну". Крымчане сообщают о взрывах в районе аэродрома в Гвардейском, в том районе виден густой дым.

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В сети уже начали появляться фотографии и видео с места событий. Тем временем оккупанты заявили, что "сбили украинский беспилотник".

В местных группах жители Гвардейского начали писать о взрывах в районе аэропорта после 17 часов 29 марта.

"Гарнизон, Гвардейское, что-то только что взорвалось, аж потолок трясется! Что это?" – интересуются жители населенного пункта.

Сеть наводнили фото и видео, на которых виден дым над местом взрыва. О том, что "бавовна" случилась именно в районе аэродрома, пишут многие крымчане.

"Нужно СРОЧНОЕ заявление что это сверхзвук, но ближайший самолёт возле Межводного летает. Эх, надо срочно версию придумать, тупые рыбки же ждут", – иронизирует автор канала "Николаевский Ванек", который подтверждает факт взрывов и того, что они вовсе не случайны.

И заявление не заставило себя долго ждать. Пропагандисты РФ обнародовали официальную версию оккупантов.

"Над Гвардейским в Крыму, предварительно, сработала система ПВО. Свидетели сообщают, что над полем сбили украинский беспилотник. Взрыв был такой силы, что в соседнем селе Укромном, расположенном рядом с аэропортом Симферополя, затряслись окна, некоторым их даже выбило. Военные проверяют, не повредил ли упавший дрон инфраструктуру поблизости", – выдали пропагандисты.

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