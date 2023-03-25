''Не будет им покоя!'' ВСУ пообещали оккупантам продолжение ''сезона бавовны'' в Крыму

Украина серьезно настроена на возвращение своих территорий, в том числе и временно оккупированного Крыма. Поэтому защитники продолжат "сезон бавовны" на полуострове, который РФ с 2014 года превратила в свою военную базу.

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Об этом заявила начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Взрывы в Крыму, которые в последнее время там стали случаться очень часто, она прокомментировала в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские военные не позволят россиянам вернуться, потому что "сезон бавовны" уже начат, и "убаюкивать" врагов бойцы тоже не собираются.

"Не будет им покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что с "бавовной" оккупанты однозначно будут иметь дело в некоторых местах и точках, ведь у них много разветвлений на Крымском полуострове.

"Украина соблюдает все требования и правила ведения войны, и поэтому наши удары идут исключительно по военным объектам", – уточнила Гуменюк.

Ранее Гуменюк заявила, что последние взрывы в Крыму – это лишь начало нового "сезона боевых карасей". Поэтому захватчикам следует морально подготовиться к новой "бавовне" на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта по железнодорожному узлу оккупантов в Джанкое ударили дронами. Эта атака продемонстрировала, что РФ не способна защитить с помощью ПВО оккупированный полуостров, а потенциально – и свою материковую часть.

24 марта жители Крыма заявили о громких взрывах в районе Севастопольской бухты. При этом захватчики поспешили оправдаться, утверждая, что речь идет о "профилактической" работе.

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