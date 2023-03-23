Сезон ''боевых карасей'' только начинается: Гуменюк о ''бавовне'' в Севастополе

Взрывы, звучавшие в последние дни на территории оккупированного Россией украинского Крыма – это только начало нового "сезона боевых карасей". Поэтому захватчикам следует морально подготовиться к новой "бавовне" на полуострове.

Видео дня

То, что произошло недавно в Севастополе и Джанкое – только "цветочки", однако до "ягодок" осталось недолго. На это в эфире национального телемарафона намекнула начальник Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Когда ее попросили озвучить подробности недавних случаев с громкой "бавовной" на Крымском полуострове, Гуменюк довольно недвусмысленно намекнула: уже совсем скоро оккупантов ждут новые сюрпризы. И они будут только учащаться.

"Поскольку сезон "боевых карасей" только начинается, озвучивать еще рано, пока "прикармливаем", – отметила представитель Сил обороны юга.

Она также отметила, что из-за эффектного "хлопка" в Джанкое, который, по данным ГУР МОУ, уничтожил ракеты "Калибр" для запуска с надводных кораблей, которые захватчики по железной дороге везли для своего флота, российские ракетоносители, которые сейчас находятся в Черном море, могут быть снаряжены не полностью.

Напомним, 20 марта стало известно о попадании дронов-камикадзе в районе аэродрома и железной дороги во временно оккупированном Джанкое. В частности, на железной дороге были уничтожены российские ракеты "Калибр НК" во время транспортировки. Такую информацию обнародовала украинская разведка.

Также в результате "бавовны" в Джанкое было повреждено локомотивное депо и топливный склад, а российские захватчики, пытавшиеся убедить население Крыма, что все беспилотники были сбиты, а ситуация под контролем, ввели режим ЧС.

Между тем "Бавовнятко" времени не теряло. Уже утром 22 марта мощные взрывы прогремели в Севастополе. Российские оккупанты пожаловались на атаку морских дронов, однако по традиции в своих публичных заявлениях их все "сбили". Несмотря на то, что "ситуация контролируемая", а атака "неудачная", захватчики после взрывов перекрыли рейд в Севастопольской бухте.