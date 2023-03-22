В оккупированном Севастополе заявили о ''бавовне'': были слышны взрывы, задрожали окна. Видео

Утром 22 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что перекрыт рейд в Севастопольской бухте.

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По предварительным данным, громкие звуки слышали над центром Севастополя. Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы сообщают, что после взрывов рейд в Севастопольской бухте перекрыли. Также отмечается, что сильные взрывы были слышны с Южного и Северного молов (гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории порта от волн).

Стоит отметить, что жители временно оккупированного полуострова придумали причину взрывов и уже заявили о якобы "работе ПВО". При этом оккупационные "власти" Крыма молчат и никак не комментируют утреннюю "бавовну".

В то же время в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы взрывы в Севастополе. Взрыв был такой силы, что в центре оккупированного города задрожали окна и сработали автосигнализации.

В местных чатах обсуждают взрывы, отмечая, что громкие звуки были слышны не только в центре, но и в других районах Севастополя.

Также в крымских Telegram-каналах пишут, что в Севастополе оккупанты закрыли переправу через бухту из-за угрозы атаки БПЛА. При этом сообщается, что сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, в результате чего якобы "морской дрон остановлен, затем уничтожен".

Напомним, утром 18 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Серию громких звуков слышали в некоторых районах Севастополя. Кроме того, в городе была слышна перестрелка.

Ранее сообщалось, что крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Джанкое вечером 20 марта слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

– В результате атаки дронов повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

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