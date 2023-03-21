Повреждены локомотивное депо и топливный состав, оккупанты ввели режим ЧС: новые детали ''бавовны'' в Джанкое

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму в результате атаки дронов, которая произошла вечером 20 марта, повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

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Как отметило издание ASTRA, в общем серьезные разрушения зафиксированы по пяти адресам. Четыре из них относятся к железнодорожной станции, еще один – сельскохозяйственный магазин на Перекопской улице, 51 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как выяснили журналисты, на последнем объекте в результате атаки пострадал 33-летний местный житель Константин Ильин, который получил сквозное ранение грудной клетки. Кроме того, на станции возникли перебои в электросети локомотивного депо.

Сообщается также, что российский следственный комитет начал расследовать "факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма".

Напомним: вечером 20 марта в Джанкое прогремели несколько взрывов: там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупационные власти Крыма якобы нашли "американский" след в вечерней атаке на Джанкой. "Советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что сбитые беспилотники якобы были произведены в США;

– в начале марта партизаны военного движения "Атеш", записав видео из Джанкоя, сообщили о планах подрыва железной дороги. Кроме того, они передали "привет" членам русского добровольческого корпуса.

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