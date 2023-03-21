Нашли ''американский след'': в оккупированном Крыму выдали ''басню'' о ''бавовне'' в Джанкое. Фото

Оккупационные власти Крыма выдали свою версию о "бавовне" в Джанкое. Там якобы нашли "американский" след в вечерней атаке.

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Так, "советник главы Крыма" Олег Крючков утверждает, что сбитые беспилотники якобы были произведены в США. В качестве доказательства он даже выдал несколько фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни", – заявил Крючков.

При этом оккупант отвергает данные Главного управления разведки Минобороны Украины и уверяет, что железная дорога и инфраструктура в Джанкое якобы не пострадали.

В свою очередь оккупационный "глава администрации Джанкоя" Игорь Ивин заявил, что в центре города якобы произошел пожар в продуктовом магазине, также поврежден частный дом на Южной улице. С осколочным ранением госпитализировали 33-летнего мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Джанкое вечером 20 марта прогремели несколько взрывов. Предварительно, БПЛА атаковали один из железнодорожных путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома и в районе военного городка.

– Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Джанкоя отработала ПВО, повреждены магазин и дом.

– В ГУР сообщили, что взрывы в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. "Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – заявили в украинской разведке.