ГУР: взрывом в Джанкое уничтожены российские ракеты ''Калибр НК'' во время транспортировки по железной дороге

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов в захваченном Россией Джанкое в Крыму были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК". "Бавовна" произошла во время их транспортировки по железной дороге.

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Взрывы в Джанкое раздались вечером понедельника, 20 марта. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – подчеркнули в разведке.

Там отметили, что "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским.

Отметим, около 21:00 20 марта во временно оккупированном Джанкое в Крыму прозвучали взрывы. По предварительным данным, беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

Еще несколько взрывов якобы прозвучали в районе военного городка. Оккупационная "власть" украинского полуострова отчиталась об "успешной работе ПВО" и повреждении электросетей. Все детали "бавовны" в Джанкое – в материале.

Взрывы на железной дороге зафиксировали местные жители. Внимание, видео содержит ненормативную лексику.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ.

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