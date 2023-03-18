В годовщину аннексии Крыма в Севастополе раздались выстрелы: первые детали

Утром 18 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Серию громких звуков слышали в некоторых районах Севастополя.

Видео дня

Кроме того, в городе была слышна перестрелка. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Взрывы прогремели возле Инкермана, который входит в состав Балаклавского района Севастополя. Также серию громких взрывов слышал жители временно оккупированного полуострова с Корабельной стороны Севастополя.

Примечательно, что взрывы слышали жители временно оккупированного города, проживающие недалеко от Севастопольской бухты.

"Взрывы раздаются приблизительно через равные промежутки времени. В Инкермане явно какая-то перестрелка пишут подписчики! Все громкие звуки разносятся оттуда", – говорится в сообщении.

Оккупационные "власти" полуострова никак не комментируют произошедшее, так как заняты съемками в пропагандистских сюжетах к годовщине аннексии Крыма.

Однако позже так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал произошедшее. Он выдал, что "на одном из полигонов идет учебная стрельба". Впрочем его быстро уличили во лжи, в частности, заявив, что никакого полигона на Корабельной стороне Севастополя или в Инкермане нет.

В традициях кремлевской пропаганды в сети заявили, что причиной взрывов стал "переход самолета на сверхзвук".

Напомним, крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне, в том числе, в Крыму. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта на территории временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы. Они были настолько сильными, что в домах местных жителей тряслись стены, а в автомобилях сработала сигнализация.

К слову, американский генерал Бен Ходжес заявил, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023 года. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!